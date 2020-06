Van der Bellen: „Österreich sollte aktive Rolle spielen“

SPÖ, Grüne, NEOS und auch einzelne ÖVP-Politiker - sie alle haben sich in den vergangenen Monaten dazu bekannt, das Klimavolksbegehren zu unterstützen. Anlässlich Starts der Eintragungswoche meldet sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen mahnend zu Wort: „In den vergangenen Jahren sind die Folgen der Erderhitzung weltweit spürbar geworden. Auch in Österreich, etwa durch Dürren, Hitzewellen, Häufung von Unwettern oder das Fichtensterben.“ Und: „Der wirtschaftliche Neustart in Europa und Österreich und die Bewältigung der Klimakrise müssen Hand in Hand gehen.“ Europa müsse „jetzt mit Mut und Zuversicht vorangehen, Österreich sollte dabei eine aktive Rolle spielen“.