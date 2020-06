Obwohl der Weg zum Meer wieder frei ist, werden heuer einige Reisepläne wohl verschoben werden. Wieso also nicht den Sommer in der eigenen Stadt genießen? Auch in Wien können die Zehen in den Sand gesteckt und Bootstouren gemacht werden. Die „Krone“ listet drei Orte auf, die garantiert Urlaubsfeeling versprühen.