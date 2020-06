Rund 230 Mitglieder der Feuerwehr, Rettungshundebrigade und Polizeihundeführer standen am Wochenende in Ternberg im Einsatz. Nachdem ihre Tochter am Samstag um 20.20 Uhr eine Abgängigkeitsanzeige erstattet, begannen Polizisten sofort mit der Fahndung nach der 78-jährigen Erika K. Die Pensionistin hatte im Lauf des Tages das Haus in Ternberg verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Da die Fahndung in der Nacht ohne Erfolg blieb, begannen die Einsatzkräfte (Polizei inklusive Flugpolizei, Feuerwehr, Höhlenretter, Rettungshundestaffel) Sonntagfrüh mit einer groß angelegten Suchaktion im näheren Umkreis.