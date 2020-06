Eine Wohnung in Zeiten von Corona zu finden, war vermutlich schon schwer genug. Die reinste Immobilien-Hölle erlebte aber Frau Mair (Name geändert): Kurz vor der Abriegelung Ischgls war die Saisonarbeiterin gemeinsam mit ihrem Freund in ein Innsbrucker Hotel geflüchtet, wo sich die beiden in Quarantäne begaben. Obwohl Mair bereits seit 20 Jahren in Innsbruck lebt, hat sie laut eigener Aussage wegen ihren Saisonaufenthalten in anderen Orten erst in zwei Jahren Anspruch auf eine Stadtwohnung.