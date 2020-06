„Als wir am Unfallort eintrafen, entschieden wir zusammen mit dem Notarzt, dass wir den Mann so schnell wie möglich aus dem Wrack holen. Er war da aber nicht mehr ansprechbar und der Notarzt stellte noch vor Ort seinen Tod fest“, sagt Wolfgang Mayr, Bezirksfeuerwehrkommandant von Steyr-Land. Was war davor passiert? Am Samstag, gegen 16.30 Uhr, verlor Gabriel F. – wie kurz berichtet – auf regennasser Fahrbahn auf der B 115 die Kontrolle über seinen Renault.