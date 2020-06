Rettung als Passion

Ransmayr gelingt Steigerung, perfekt bis in jede Geste entwickelt er einen Gottespolitiker, der Verführung und Verhetzung immer geschliffener in Errettungsphantasien verpackt. Zweitens: Um Rettung geht es auch dem Ersthelfer. Ransmayr tritt im blutigen T-Shirt auf, um Aufmerksamkeit als Vortragender in einem Erste-Hilfe-Kurs zu gewinnen. Weit weniger ernsthaft manipulierend als der Prediger, aber auch suggestiv in der Rhetorik dirigiert Ransmayr seine Figur des „hilflosen Helfers“ durch die zweite Passion des Abends: Einmal muss jeder ein Menschenleben gerettet haben! Ein packendes Bühnensolo, das noch einmal am Samstag, den 27. Juni zu sehen ist. Info: Landestheater Linz