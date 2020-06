Frage des Monats

Ich will Schmetterlinge in meinem Garten beobachten. Mit welchen Pflanzen locke ich sie an?

„Über eines müssen Sie sich im Klaren sein: Wenn Sie Schmetterlinge mögen, müssen Sie auch den Fraß der Raupen an Ihren Gartenblumen tolerieren. Erst die erwachsenen Tiere bzw. Schmetterlinge besuchen dann bevorzugt Blütenpflanzen ... Schmetterlinge bevorzugen rosa und rote Blütenfarben. Der Schmetterlingsflieder bekam sogar seinen Namen, weil er gern von Faltern besucht wird. Der hohe Staudenphlox ist bei Tag- und Nachtfaltern, aber auch bei Wanderfaltern wie dem Taubenschwänzchen sehr beliebt. Weiße und hellrosa Phloxsorten werden ebenfalls auffallend intensiv angeflogen. Ziertabak, Vanilleblume, Reseden und Petunien dienen einen ganzen Sommer lang als Faltertankstelle. Fetthennen, Flockenblumen, Goldruten und Bohnenkraut sind nicht nur bei Bienen und Hummeln beliebt, auf ihnen lassen sich auch viele Falter nieder“, so Andreas Barlage, Brigitte Goss und Thomas Schuster in Quickfinder Garten.