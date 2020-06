Mit rund zwei Promille war am Samstagabend ein 52-Jähriger in Bruck an der Glocknerstraße mit den Auto unterwegs. Wegen seiner auffälligen Fahrweise ist der Mann ins Visier einer Polizeistreife geraten. Gegenüber den Beamten gab er bei der Kontrolle an, drei Halbe Bier getrunken zu haben, berichtete die Polizei.