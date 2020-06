Müll darf nicht auf den Berg!

Wichtigste Botschaft am markanten Gipfelkreuz in der Salzburger Ankogelgruppe: Müll darf nicht auf den Berg! „Wir bieten auf allen unseren Hütten einen kostenlosen Biobeutel aus zersetzbarer Maisstärke an. In diesem kann jeder seine eigenen Abfälle oder solche, die er am Weg findet, mit ins Tal nehmen“, appelliert Alpenvereins-Vizepräsidentin Inge Hajek.