Sekunden nach Wiederanpfiff hatte Demir den Ausgleich auf dem Fuß, als er nach Stanglpass von Thorsten Schick am langen Eck vorbeischoss. In der 49. Minute trat der zur Pause eingewechselte Koya Kitagawa wie schon am Mittwoch in Hartberg als Chancentod in Erscheinung - der Japaner traf am Fünfer den Ball nicht richtig. Danach waren gelungene Rapid-Aktionen Mangelware, weil sich Hartberg zurückzog und die Hütteldorfer jegliche Kreativität vermissen ließen. Bis zum Schlusspfiff spielten die Grün-Weißen keine zwingende Gelegenheit mehr heraus - Folge war die erste Heimniederlage seit dem 2. November des Vorjahres (0:1 gegen St. Pölten).