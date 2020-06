„Wenn wir in voller Besetzung spielen, sind wir eine Macht“, überraschte Mannschaftsführer Bernd Kößler das klare Ergebnis nicht. Das schätzen auch die Gäste so ein, ließen von vornherein Legionärs-Power zu Hause. „Wir haben keine Chance gesehen. Aber nächste Saison wollen wir wieder durchstarten“, kündigte Teamleader Marc Kittinger an. Sein Gegenüber freilich brachte der volle Kader in Aufstellungsnöte. „Es wollten alle spielen.“ So blieb am Ende für Papa Gerald Mandl nur die Zuschauerrolle