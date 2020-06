Aus Liebeskummer bestellte eine 19-Jährige aus Steyr in Oberösterreich insgesamt 50 Mal Pizzen bei einer Pizzeria, um sie an eine falsche Adresse liefern zu lassen. Warum? Ihr Ex-Freund arbeitet als Lieferant bei dem Zustellservice - die traurige Steyrerin beobachtete ihn beim Ausliefern ihrer Bestellung an die falsche Adresse, bei der nie jemand die Türe öffnete ...