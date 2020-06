Lautstark gerieten Sonntagfrüh mehrere Rumänen im steirischen Bruck an der Mur in Streit. Ursache dürften unterschiedliche Auffassungen bezüglich einer Freundschaftsanfrage auf Facebook an eine Frau gewesen sein. Ein 26-Jähriger zückte plötzlich ein Klappmesser und verletzte den Vater seines Kontrahenten schwer an der Schulter.