Intensive Suche nach Person, die Infektionen auslöste

Nach der Person, die diese Infektionen am Montag ausgelöst hat, suchte man weiterhin intensiv. 30 Mitarbeiter der Verwaltung würden auch am Wochenende eingesetzt, um das Virus eingrenzen zu können. Derzeit konzentriere man sich auf 39 Personen, die einen Anhaltspunkt zum Cluster liefern könnten. Die bisherigen Erkrankungen des „Corona-Clusters A“ teilen sich wie folgt auf: Sechs Fälle gab es in der Stadt Salzburg, drei im Bezirk Salzburg-Umgebung, vier Erkrankungen im Bezirk Hallein und eine im Bezirk St. Johann im Pongau. Weitere Testungen und Erhebungen laufen noch.