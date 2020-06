Zusammenarbeit mit ISP seit 2017

Noch am Samstag hatte der frühere FPÖ-Abgeordnete Markus Tschank der Aussage Doskozils widersprochen, dass es während dessen Amtszeit zu keinen Geldflüssen aus dem Verteidigungsministerium an das ISP gekommen sei. Eine parlamentarische Anfrage des NEOS-Abgeordneten Douglas Hoyos an den ehemaligen FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek aus dem Jänner 2019 legt zudem offen, dass der Kooperationsvertrag mit dem ISP schon 2017 geschlossen wurde und dafür jährliche Kosten in der Höhe von 200.000 Euro anfallen.