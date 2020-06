Nur schwer. In den Wintersportarten war die Saison schon fast vorbei, womit der finanzielle Schaden aus diesem Bereich relativ überschaubar ist. In den Sommersportarten hat man sich durch den Ausfall von Trainingslagern und Wettkämpfen auch einiges an Aufwand gespart. Darum hoffe ich auch in diesem Bereich in dieser Saison auf ein „hellblaues“ Auge. Die große Sorge ist aber, wie es mit der generellen Finanzierbarkeit des Sports über die nächsten zwei bis drei Jahre ausschaut. Wenn es dort zu massiven Einschnitten bei Verbänden und Vereinen kommt, wird es auch für uns schwieriger. Sollte der Sport in den nächsten zwei, drei Jahren gut über die Runden kommen, dann ist unser Problem relativ überschaubar, wenn nicht…