Protest der Anrainer und aus der Kulturszene

„Gegen das geplante Festival im Konkreten, sowie gegen die massive Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes in Graz im Allgemeinen, legen wir hiermit unseren Protest ein“, heißt es in dem offenen Brief, den mehr als 500 Menschen unterschrieben haben, darunter auch Kunsthaus-Chefin Barbara Steiner, Heidrun Primas vom Forum Stadtpark und nahezu alle anderen Kunst- und Kulturvereine in der Landeshauptstadt.