Nach einer Woche zwischen Hoffen und Bangen steht seit Freitag fest: Das Pfänder Rennen wird am 1. Juli stattfinden. Mehr noch: Das Bergzeitfahren auf den Bregenzer Hausberg verspricht ein Rad-Event der Extraklasse zu werden. So wird neben Ötztaler-Rekordmann Mathias Nothegger auch Skibergsteig-Ass Daniel Zugg die sechs Kilometer lange Strecke in Angriff nehmen.