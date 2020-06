Suizid ist ein Tabuthema, niemand spricht gerne darüber. Dabei wird es in anderen Bereichen ganz offen zur Sprache gebracht, etwa in der berühmtesten Oper der Welt, in der „Zauberflöte“ von Mozart. Papageno überlegt sich tatsächlich, sich umzubringen. Das Wichtigste ist, dass man über Suizidgedanken reden kann. Und es braucht niederschwellige Angebote. In Österreich sterben jedes Jahr drei bis vier Mal so viele Menschen durch einen Suizid als im Straßenverkehr. Was wird für mehr Sicherheit auf den Straßen getan? Und was für die Suizidprävention? Geld in die Wirtschaft zu pumpen, ist gut und wichtig, aber man sollte auch Präventionsmaßnahmen nicht vergessen.