In der Kapuzinergasse 14 in Innsbruck haben rund 30 junge Menschen am Samstag ein Haus besetzt. Das Gebäude stand jahrelang leer. In einem Flugblatt kritisierten die Besetzer den Leerstand in Innsbruck, die hohen Mieten und das Fehlen von Räumen ohne Konsumpflicht. Es handelt sich um die erste Hausbesetzung in Innsbruck seit zwölf Jahren. Im April 2008 war die alte Talstation der Hungerburgbahn kurzzeitig besetzt worden.