Auftritt trotz Coronavirus-Pandemie

Der US-Präsident hatte nach Monaten des Coronavirus-Lockdowns wieder Wahlkampfveranstaltungen aufnehmen wollen, obwohl in den USA bereits mehr als 120.000 Menschen an Covid-19 gestorben sind. Trumps Kritiker befürchten viele neue Infektionen aufgrund des Auftritts in Tulsa, die wenigsten seiner Anhänger trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Auch Trump selbst trug wie üblich keine Maske bei seinem Auftritt.