In einem Park im südenglischen Reading ist am Samstagabend ein Mann mit einem Messer auf mehrere dort in Gruppen zusammensitzende Menschen losgegangen und hat dabei drei Parkbesucher getötet. Zahlreiche Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag bekannt gab. Videos, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, zeigten mehrere im Gras liegende Körper, an denen Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Der Verdächtige befindet sich in Gewahrsam, laut Medien soll es sich um einen Libyer handeln. Der 25-Jährige soll mehrere Opfer in den Hals gestochen haben.