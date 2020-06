Am Samstag vor fünf Jahren versetzte Amokfahrer Alen R. die Stadt Graz mit seiner Amokfahrt in Angst und Schrecken. Drei Menschen starben, Dutzende wurden schwer verletzt. Der damals 26-Jährige wurde schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.