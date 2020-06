Bisher unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum 20. Juni die Ortstafeln „Parschallen“, „Dexelbach“, „Stockwinkl“ und „Maierhof“ in den Gemeinden Innerschwand, Nußdorf am Attersee und Unterach am Attersee mit Farbe und machten sie dadurch zum Teil unkenntlich. Auch einen betonierten, rund einen Meter hohen Gartenzwerg vor einem Haus in Innerschwand am Mondsee ließen sie mitgehen.