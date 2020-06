„Will nicht 500.000 Euro zahlen, wenn nichts passiert“

So lautet der Verdacht der Staatsanwaltschaft. Beteiligt an den Vorbereitungen eines „Deals mit der FPÖ“ laut Ermittlern: Ex-Novomatic-Boss Harald Neumann, Alexander Merwald (Manager einer Novomatic-Tochterfirma), der FPÖ-nahe Steuerberater Josef Walch, ein Novomatic-Jurist sowie ein weiterer Manager (Neumann, der Novomatic-Gründer Johann Graf aus dem direkten Ablauf heraushalten wollte, in einem SMS über den Manager: „Der weiß es“). Mit Walch, der der Mittelsmann gewesen sein soll, gab es demnach einen Scheinvertrag (auch er liegt der „Krone“ vor). Walch sollte Fuchs hohe Geldsummen weiterleiten. Neumann am 26. Jänner 2019: „Hallo Herr Merwald! Bezüglich Walch! Wir haben doch 5000 Euro im Monat bis Ende 2020 vereinbart und eine success fee. Das ist jetzt viel zu hoch. Ich will keine 500k zahlen, wenn dann nichts passiert.“