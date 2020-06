Protest der jungen Menschen mit Signalwirkung

Weiß-Fanzlau beschäftigt die Klimakrise seit Jugendtagen - seither versucht sie, klimafreundlich zu leben. Im Vorjahr hat sie auch ihr Auto verkauft. „Ich finde aber, dass wir nun an einem Punkt angelangt sind, an dem man das nicht auf den Einzelnen abwälzen kann, sondern wo es gemeinsame Anstrengungen braucht.“ Auch dass viele junge Menschen weltweit für das Klima auf die Straße gehen, geht nicht spurlos an der Lehrerin einer AHS in Klosterneuburg vorbei: „Da fühle ich mich in der Verantwortung, aktiv dazu beizutragen, dass die Jugend die Zukunft kreativ mitgestalten will und kann.“