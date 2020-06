Am Mittwoch versetzte ein Corona-Fall das Land Salzburg in Alarmbereitschaft. Der Infizierte war am Montagabend beim Treffen des Rotary Clubs Salzburg-Nord und hatte dort Kontakt mit zwei Landesbediensteten: Bei einem hochrangigen Mitarbeiter des Amts der Landesregierung und einem aus dem Regierungsbüro von Landesrätin Maria Hutter bestand Corona-Verdacht, sie begaben sich am selben Tag in häusliche Quarantäne. Obwohl sie noch keine Symptome zeigten, wurde ein Test angeordnet. Am Donnerstagabend stand fest: Ein Mitarbeiter hatten sich mit dem Coronavirus infiziert, auch beim zweiten wurde trotz fehlerhaftem Test davon ausgegangen. Hutters Büromitarbeiter musste sogar im Krankenhaus mit Infusionen behandelt werden.