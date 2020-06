Nachdem erst Samstagvormittag die Zahl der an Corona erkrankten Personen in Kärnten gesunken ist, vermeldet das Land Samstagnachmittag drei Neuinfektionen. Kärnten verzeichnet damit aktuell sieben Infizierte und 422 bestätigte Fälle. Darunter soll auch ein Schüler einer Höheren Schule in Klagenfurt sein.