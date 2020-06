Nach dem Auftreten eines neuen Corona-Cluster in der Stadt Salzburg, der von einer Veranstaltung mit 40 Beteiligten ausging, sind mittlerweile 100 Kontaktpersonen der Kategorie I einer Testung unterzogen worden. Wie berichtet, waren auch zwei Regierungsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet worden. In der Folge wurden auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer und sein Stellvertreter Christian Stöckl (beide ÖVP) auf das Coronavirus hin untersucht. Beide Tests fielen negativ aus, wie am Samstagnachmittag bekannt gegeben wurde. Indes entbrannte in der Causa ein Politgefecht zwischen SP und VP.