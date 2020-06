Bis jetzt. Denn nun, fast ein halbes Jahr später, flammt der Streit erneut auf. Am vergangenen Donnerstag erging ein der „Krone“ vorliegender Erlass des ÖVP-geführten Innenministeriums an die Polizeidirektionen im Burgenland, Niederösterreich und der Steiermark zur Causa. Das in diesem Schreiben geäußerte Ansinnen: Ankömmlinge, die aufgrund ihrer Herkunft nur geringe Chancen auf einen positiven Asylbescheid haben, seien von der Polizei in einem nun startenden „Probebetrieb“ einer Einrichtung in Eisenstadt „zuzuführen“. Dort sollen die ersten Schritte ihres Asylverfahrens erledigt werden - zumindest die ersten Tage würden die Flüchtlinge vermutlich also dort bleiben.