Schöner wohnen – in den unendlichen Weiten

Um das Vermögen zu erklären, fangen wir mit einem Klassiker an: Haus, 250 m², 8 Zimmer, 400.000 Euro. Macht für 50 Milliarden 125.000 Häuser. Putzt einem auch niemand. Dann eben an einen Ort, der keinen Staub ansetzt: die Raumstation ISS. Rechnet man Gesamtkosten inklusive Planung, Bau, Wartung und Laufzeit zusammen, wurde ein Tag einst mit rund 22 Millionen Euro an Kosten berechnet. Das sind unterm Strich sechs Jahre. Die beste aller Corona-Hilfen – dann ist die Pandemie hoffentlich wieder vorbei.