Weil Tscherne 2018 die Abschussquoten bei Rotwild nicht erfüllt hatte. Wie aus der Entscheidung hervorgeht verlangte die Pongauer Jagdbehörde den Abschuss von vier Hirschen der Klasse III, zwölf Tiere und acht Kälbern. Dies hat Tscherne deutlich nicht erfüllt: „Das ist unumstritten.“ Er sagt aber, dass es ihm aufgrund diverser Umstände nicht möglich war. Diese legte er auch dem Erstgericht vor – Witterung, Beweidung und touristische Einflüsse. „Die Vorgaben richten sich zu wenig an die natürlichen Umstände“, so Tscherne. Auf diese Gründe ging das Erstgericht zu wenig ein. Zudem wurde kein Gutachten eingeholt, sondern auf Ergebnisse anderer Verfahren zurückgegriffen, so die Höchstrichter.