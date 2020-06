Die Menschen: Pflänzchen. Das Forum Stadtpark: Das namensgebende Hochbeet, in dem sie gedeihen, wachsen, sich entwickeln sollen. Alexander Benke, Leonie Bramberger, Alexandra Schmidt, David Valentek und Nora Winkler verbringen (augenscheinlich) schon einige Zeit im Forum Stadtpark, das am Livestream aus allen möglichen Winkeln zu sehen ist. 221 Tage, zeigt es am Bildschirm an, sitzen sie dort und beobachten sich selbst. Eine Topfpflanze begleitet jeden einzelnen. Vor einer Kamera beantworten sie Fragen über das Leben: „Bekommst du genug Licht? Bekommst du genug Sauerstoff? Was ist dein größter Traum?“