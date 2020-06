Die schwarz-grüne Regierung ließ am 10. Juni folgenden Abänderungsantrag aufsetzen: „Der Landtag bekennt sich zu einer aktiven Rotwild-TBC-Bekämpfung in Tirol und sieht eine nachhaltige Abschussplanung und die kontinuierliche Erfüllung der Abschusspläne als wesentliche Säulen im Bereich der Bekämpfung von TBC beim Rotwild an. Konzentrierte Abschüsse in Wildgattern sollen jedenfalls vermieden werden.“