Immer wieder in der Kritik steht das süffige Mohrenbräu aus dem Ländle. „Wir haben wahrgenommen, dass die Diskussion über unser Logo zunimmt“, so Marketingchef Marte aus Dornbirn. Den Firmenauftritt mit dem „kraushaarigen Kopf“ wolle man nicht ändern. Weil der Name auf Josef Mohr zurückgeht, der 1784 eine Brauerei eröffnete.