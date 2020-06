1679: Die Kröten kamen und die Vögel starben

Der darauffolgende Sommer brachte ebenfalls Kummer über das Land: Drei Monate lang herrschte vollkommene Windstille, es rührte sich kein Lüftchen. „Eine eigentümlich fäulnisförderliche Beschaffenheit der Luft machte die Gartenfrüchte schlapp und welk, das Obst verschrumpft und geschmacklos. Die Schwämme wucherten, Kröten gab es in Unzahl, die Singvögel verendeten, sogar in den Käfigen. Um den 20. Oktober 1679 war es in Wien so warm, dass es einem, der zum Fenster hinausschaute, vorkam, als stecke er den Kopf in einen Ofen, und dies dauerte bis lange in die Nacht hinein. Abends sah man in der Luft blaue und feurige Kugeln“: Die historischen Berichte des Sorgenjahres 1679 lassen einen noch heute erschaudern.