Ohne zu bezahlen, hat am Samstag ein unbekannter Lenker an einer Tankstelle in Krumpendorf 44 Liter Superbenzin getankt und ist einfach losgebraust. Beim Auto dürfte es sich um einen blauen, älteren VW-Polo handeln mit Wiener Kennzeichen. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.