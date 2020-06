In der belgischen Stadt Brügge ist Bürgermeister Dirk De fauw am Samstag bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Dem Politiker und Anwalt wurde in den Hals gestochen. Bei dem Angreifer soll es sich um einen Mandanten De fauws handeln. Der 62-Jährige sei in stabilem Zustand, werde aber operiert, berichteten belgische Medien.