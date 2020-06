Seit 1. Juni kamen noch einmal 273 Anträge dazu. „Mit dem Handwerkerbonus haben wir ein wirksames Werkzeug in der Hand, mit dem wir die heimischen Unternehmen in einer schwierigen Phase zielgerichtet unterstützen können und für Beschäftigung sorgen“, so Dorner. Zugleich werden auch private Haushalte gestärkt, die Sanierungsmaßnahmen in ihren eigenen vier Wänden durchführen lassen müssen. Als absolut richtig habe sich auch herausgestellt, die Förderung zum Unterschied von früheren Modellen nicht nur im Winter zu gewähren, sondern ganzjährig: „So können die Betriebe sofort unterstützt werden, ohne erst ein neues Modell entwickeln zu müssen.“