Steirisches Highlight im September

Umso erfreuter ist er angesichts des bevorstehenden Kalenders: Ende Juli (24. bis 26.) wird die Rallye in Rom gefahren, dann geht’s im August (14. - 16. in Liepaja/Lettland; 28. - 30. in Zlin/Tschechien) zur Sache. „Die FIA arbeitet daran, dass Fahrer, die aus Ländern kommen, wo noch Corona-Restriktionen herrschen, trotzdem Punkte kriegen“, so der Steirer, der froh ist, wieder hinterm Lenkrad sitzen zu dürfen. Wie hoffentlich im September, wenn in Weiz (3. bis 5. 9.) das steirische Highlight ansteht.