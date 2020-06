Die Falle der Ermittler schnappte auf dem Parkplatz eines Fachmarktzentrums in Ybbs zu: Einer der Beamten gab sich dort glaubwürdig als potenzieller Abnehmer aus. Die 21 und 22 Jahre alten Dealer boten ihm 250 Ecstasy-Tabletten und 25 Dekagramm Speed zum Preis von knapp 4000 Euro an. Doch statt Euro-Scheinen gab es Handschellen, das auf frischer Tat ertappte Trio wurde festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass die jungen Männer bis an die Zähne bewaffnet waren. Zwei Ninjasterne, drei Schlagringe und zwei Gaspistolen mit Stahlkugel-Munition wurden bei ihnen gefunden. Zudem wurden in ihren Wohnungen große Mengen Suchtgift samt Indoor-Plantagen und mehr als 33.000 Euro aus abgewickelten Drogengeschäften sichergestellt. Nachgewiesen werden konnte ihnen bislang der Verkauf von rund fünf Kilo Speed und großen Mengen Ecstasy seit September 2019.