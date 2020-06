In Briefwahl durchgesetzt

Wegen der Coronakrise musste per Briefwahl gewählt werden. Die Wahlbeteilig lag bei 99,38 Prozent – 320 der 322 stimmberechtigten Mitglieder machten ein Kreuzerl. Saurer setzte sich in der Wahl gegen Major Christian Meischl durch – er wird wie bisher die Funktion des Stellvertreters ausüben. Saurer war der Pressereferent des Schützenbundes, dieses Amt wird in Zukunft Major Alexander Haider übernehmen.