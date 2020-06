Die erfolgreiche Kontrolle der Varroamilbe kann nur funktionieren, wenn man die komplexen Zusammenhänge in einem Bienenstock versteht. Genau hier setzt das in Bad Schönau im Bezirk Wiener Neustadt angesiedelte Start-up „SuperBee Keeper“ von Andrea Kirchmayer und David Lechner an. Sie arbeiten an einer App, die die Stockkarten der Imker digitalisiert.