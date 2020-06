Die beiden waren vom Karwendel-Parkplatz in Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) mit ihren Fahrrädern in Richtung Roßloch gestartet. Dort stellten sie die Räder ab und stiegen zu Fuß in Richtung Laliderer Spitze auf und hatten vor, dort in der Biwakschachtel zu übernachten. Die erforderliche Ausrüstung hatten die Alpinisten bei sich.