Im jetzigen Fahrplan der Bundesregierung sind 750 Millionen Euro für thermische Sanierungen und Maßnahmen wie den Austausch von Heizkesseln vorgesehen. In erneuerbare Energien, Stichwort etwa Solaranlagen auf Dächern, sollen 260 Millionen Euro fließen. Eckers großer Wunsch: „Jetzt müssen wir — so schnell es geht — in die Umsetzungsphase gehen.“