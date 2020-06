Die Admira fand in Hälfte eins hingegen zwei zwingende Chancen vor: In der 19. Minute setzten die Gäste über Mario Pavelic und Seth Paintsil zum mustergültigen Konter an, Jan Zwischenbrugger rettete für seinen geschlagenen Goalie vor der Linie. Wenig später verfehlte Kerschbaum das leere Tor nach halbhohem Paintsil-Querpass (27.). Die um Spielkultur bemühten Vorarlberger kamen erst in Minute 50 zur ersten wirklichen Chance. Es war Sam, der vergeblich das linke Kreuzeck anvisierte. Ansonsten verstanden es die Südstädter gut, die Kreise des Altacher Kreativkopfes einzuengen.