„Wir sind seit zehn Jahren leidenschaftliche Camper. Wir bleiben jetzt einmal vier bis fünf Tage hier und dann geht’s weiter ins Salzkammergut“, schildern Peter und Ingrid Dostal aus Wien, die ihre Zelte am Campingplatz in Pichling aufgeschlagen haben. „Wir sind schon eine große Gemeinschaft hier am Platz, freuen uns immer wieder wenn wir her kommen dürfen“, erzählen Hedwig und Bertl, Dauercamper in Pramet.