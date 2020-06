Dadurch, dass sie und ihr Ex-Mann Brad keine Details über die Trennungsgründe an die Öffentlichkeit gelangen ließen, brodelte die Gerüchteküche in den letzten Jahren wie wild - und manchmal auch zu wild, wie Angelina im Gespräch weiter erzählte: „Manche haben sich Vorteile aus meinem Schweigen geschaffen, die Kinder sehen Lügen über sich in den Medien, aber ich erinnere sie daran, dass sie ihre eigene Wahrheit und ihren eigenen Geist kennen. Tatsächlich sind sie sechs sehr starke Menschen.“