Im Westen war der Juni im Vergleich zum Mittel um 1 Grad zu kalt. Der Sonntag bringt weiter viele Wolken und besonders in den Nordalpen fällt vorübergehend auch etwas Regen. „Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden, kommende Woche baut sich aber langsam ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa auf“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Spätestens ab Dienstag kündigt sich überwiegend sonniges Wetter an und die Temperaturen steigen an". Im Süden und Westen sind ab Wochenmitte um 30 Grad in Sicht. Nun werden die Tage kürzer, trotzdem kommt der Hochsommer erst noch.