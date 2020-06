Die Online-Affinität ist vorhanden, aber ausbaubar, mit 5713 gibt es genügend Parkplätze in der Linzer Innenstadt, der Tourismus trägt nur 8 Prozent zum Kaufkraftvolumen in der Innenstadt (insgesamt 141 Millionen €) bei, die Mieten sind nicht überdurchschnittlich gestiegen – das sind einige der Ergebnisse des Projekts, das von Stadtvize Bernhard Baier initiiert wurde, um die Situation – derzeit sind 58 Leerstände in der Linzer Innenstadt zu verzeichnen – zu verbessern.